Çin'in 2026 Savunma Bütçesindeki Artış Önceki Yıllara Kıyasla Yavaşlayarak Yüzde 7 Seviyesinde Olacak

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin'in savunma bütçesindeki artışın, 2026 yılında önceki yıllara göre yavaşlayarak yüzde 7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Savunma bütçesindeki artış oranı, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında yüzde 7,2 düzeyinde gerçekleşmişti.

Perşembe günü Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'ne incelenmek üzere sunulan taslak rapora göre Çin'in savunma bütçesi, art arda 11. yılda da tek haneli büyüme sergileyecek.

2026 bütçe raporu taslağına göre ulusal savunmaya yaklaşık 1,9 trilyon yuan (yaklaşık 275 milyar ABD doları) ayrılması bekleniyor.

Çin'in savunma harcamaları, gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) payı, kişi başına düşen savunma harcaması ve askeri personel başına düşen savunma harcaması gibi kilit önemdeki göreli göstergelerde nispeten ılımlı düzeyde seyrediyor.

Çin uzun yıllardır savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 1,5'inin altında tutuyor.

NATO'nun tahminlerine göre NATO üyelerinin hemen hemen hepsi 2025'te GSYİH'nın yüzde 2'si savunma harcaması hedefine ulaştı. NATO ülkeleri 2035 yılına kadar da savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmayı planlıyor.

Çin'in komşusu Japonya, son 13 yıldır savunma bütçesini sürekli artırıyor ve savunma bütçesinde son 5 yılda yüzde 60'a varan bir artış gerçekleştirdi.

2025 mali yılında Japonya'nın kişi başına savunma harcamaları Çin'e kıyasla üç kat, savunma personeli başına harcamalarıysa iki kattan da fazla olarak kayda geçti.

Giderek artan küresel istikrarsızlığa dikkat çeken gözlemciler, bu yıl küresel düzeyde askeri harcamalarda daha fazla artış bekliyor. Bu artışta aslan payını ise Batılı ülkelerin alacağı öngörülüyor.

Ulusal güvenlik taleplerini karşılamak üzere savunma bütçelerinde ayarlamaya gidilmesinin bir egemenlik hakkı olduğunu savunan Çin, hızla değişen bir dünyada egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak üzere askeri harcamalarda istikrarlı ve ılımlı bir büyüme sürdürmeyi planlıyor.

Savunma odaklı bir ulusal savunma politikası izleyen Çin, dünyada anayasasında ve iktidar partisinin tüzüğünde açık şekilde "barışçıl kalkınma" kavramına yer veren tek büyük ülke konumunda.

Aynı zamanda barış ve istikrarın korunmasında kararlı bir güç olarak öne çıkan Çin, Birleşmiş Milletler'in barışı koruma operasyonlarına en fazla mali katkıda bulunan ikinci ülke ve BM Güvenlik Konseyi'nin operasyonlara en fazla barış gücü sağlayan daimi üyesi konumunda.

Çinli yetkililer, ulaştığı kalkınma aşaması ne olursa olsun ülkenin hegemonya ve genişleme peşinde koşmayacağını vurguluyor.

