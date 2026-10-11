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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, ABD ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Çin ordusunun ABD ile iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye, görüş ayrılıklarını yönetmeye hazır olduğunu söyledi. Chen, basın toplantısında iki ordunun ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini teşvik edeceklerini belirtti.

BEİJİNG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Çin ordusunun iletişim ve işbirliğini güçlendirmek ve görüş ayrılıklarını uygun şekilde yönetmek için ABD ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Chen cumartesi günkü basın toplantısında iki ordunun gelecekteki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İki ordu arasındaki ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik edeceğiz" diyen Chen, her iki tarafın da saygı, hakkaniyet ve karşılıklılık temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı bir Çin-ABD ilişkisi inşasına olumlu katkıda bulunması ve yeni bir ivme kazandırması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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