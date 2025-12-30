Haberler

Çin: Düzenlediğimiz Tatbikat "Taiwan'ın Bağımsızlığı" Yanlısı Ayrılıkçılara ve Dış Müdahalelere Yönelik Bir Uyarıdır

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, düzenlenen ortak tatbikatın Taiwan'ın bağımsızlık yanlısı güçlere karşı bir uyarı işlevi gördüğünü belirtti. Tatbikatın ABD'nin Taiwan'a silah satışı planlarıyla bağlantılı olduğu vurgulandı.

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın düzenlediği ortak tatbikatın, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere ve dış müdahalelere karşı sert bir uyarı işlevi gördüğünü söyledi.

Zhang pazartesi günkü basın toplantısında "Adalet Görevi 2025" kod adlı tatbikatın ABD'nin kısa süre önce Taiwan'a büyük miktarda silah satışı planını duyurmasıyla ilgili olduğu yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"İlgili ülkeleri, Çin'i kontrol altında tutmak için Taiwan'ı kullanma hayalinden vazgeçmeye ve Çin'in temel çıkarlarını koruma kararlılığına meydan okumaktan uzak durmaya çağırıyoruz" diyen Zhang, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini de dış güçlere bel bağlayarak "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşma girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğu konusunda uyardı.

Zhang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Çin'in ulusal egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korumak üzere ayrılıkçılık ve dış müdahaleyle mücadeleye yönelik önlemler almaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
