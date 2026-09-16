Çin Savunma Bakanı'ndan hegemonyacılık ve militarizme karşı dikkatli olma çağrısı

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, tarihten alınan derslerin akıldan çıkarılmaması ve hegemonyacılık, militarizm ve tarihsel revizyonizmin her türüne karşı sürekli tetikte olunması gerektiğini söyledi.

Dong, çarşamba günü 13. Beijing Xiangshan Forumu'nun açılış töreninde konuşma yaptı.

Dong, dünya savaşlarının öğrettiği acı dersler ve günümüzde yaşanan çatışma ve kargaşaların yol açtığı felaketler dikkate alındığında, güvenlik yönetişiminde krizleri patlak vermeden önce önlemenin daha kritik önemde bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

İstikrarı çok taraflılık yoluyla korumak gerektiğine işaret eden Dong, gerçek çok taraflılığı savunma ve merkezinde Birleşmiş Milletler'in bulunduğu uluslararası sistemi ve uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni kararlılıkla koruma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua