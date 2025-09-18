Haberler

Çin Savunma Bakanı: Dünya Barışını Koruma Çabalarımız Artacak

Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Beijing Xiangshan Forumu'nda dünya barışının korunması için daha fazla çaba göstereceklerini ifade etti. Bakan, ordu olarak güvenliği sağlamak ve uluslararası işbirliğini artırmak için somut eylemler gerçekleştireceklerini vurguladı.

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, dünya barışını korumak için daha fazla çaba sarf edeceklerini yineledi.

Dong, perşembe günü 12. Beijing Xiangshan Forumu'nda yaptığı konuşmada Çin ordusunun, dünya barışının korunmasına ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına daha büyük katkılar sağlamak üzere somut eylemlerle güvenliği korumak, karşılıklı askeri güveni artırmak, çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek, yüksek kaliteli ve verimli işbirliğini teşvik etmek ve aynı zamanda ilgili mekanizmaları geliştirmek için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

