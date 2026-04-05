Haberler

Çin, "insansı dijital varlıklara" düzenleme getirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Siber Uzay İdaresi, insansı dijital varlıklar aracılığıyla verilen internet hizmetlerine düzenleme taslağı oluşturdu. Taslak, 'sanal insan' etiketi zorunluluğu ve hassas kişisel bilgilerin korunması gibi önlemleri içeriyor.

Çin, insanlarla sohbet ve benzeri etkileşimler için geliştirilen, "sanal insan" olarak da adlandırılan "insansı dijital varlıklar" aracılığıyla verilen internet hizmetlerine düzenleme getirmeye hazırlanıyor.

Çin Siber Uzay İdaresi, bu türden hizmetlere ilişkin kurallar getiren bir düzenleme taslağını istişare için kamuya açtı.

Taslakta, insansı dijital varlıkların yer aldığı içeriklerin açıkça "sanal insan" etiketi taşımasının zorunlu olacağı belirtildi.

Gerçek insanların hassas kişisel bilgilerinin, kişilerin rızası dışında insansı dijital varlıkların modellenmesi ve geliştirilmesinde kullanılamayacağı ifade edilen taslakta, hiçbir şahıs veya kuruluşun belirli gerçek insanlara ait teşhis edilebilir özellikleri insansı dijital varlıklarda kullanmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Taslakta, 18 yaşından küçüklerin, aile veya aşk gibi çocukları yanlış yönlendirebilecek ilişki modellerini taklit eden insansı sanal varlıkların sunulduğu, bağımlılığa veya aşırı harcamaya yol açabilecek hizmetleri kullanmasının yasaklanacağı kaydedildi.

Vatandaşlar ve ilgili kuruluşlar, taslak düzenleme için 6 Mayıs'a kadar görüş bildirebilecek.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı

Kimse ikna edemedi, kurtuluşu mucize oldu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Beşiktaş'ta araç kiralama şirketinde çıkan yangında 14 araç zarar gördü

Beşiktaş'ta 14 lüks araç küle döndü