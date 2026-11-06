Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin Sahil Güvenliği'ne ait Sandu gemisi, Malezya'nın Penang kentine ziyarete gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Sahil Güvenliği'ne ait Sandu gemisi, Malezya'nın Penang kentine ziyarete gitti
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Sahil Güvenliği'ne ait Sandu gemisi, Malezya'nın Penang kentine liman ziyareti için perşembe günü Sanya'dan hareket etti. Ziyaret, iki ülke sahil güvenlikleri arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi ve Güney Çin Denizi'nde barış ile istikrarın korunmasını amaçlıyor.

SANYA, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait Sandu gemisi, Malezya'nın Penang kentine liman ziyareti gerçekleştirmek üzere perşembe günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sanya kentinden hareket etti.

Ziyaret çerçevesinde Çin ve Malezya sahil güvenlikleri arasındaki etkileşim ve işbirliğinin derinleştirilmesi, deniz kolluk görevlerinde koordinasyonun güçlendirilmesi ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarın ortaklaşa korunması amaçlanıyor.

Ziyaret süresince iki taraf, üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek ve denizde yürütülen kolluk faaliyetlerine ilişkin çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Çin ve Malezya sahil güvenlikleri üst üste ikinci yıl resmi temaslarda bulunuyor. Malezya Deniz Kolluk Kurumu'na ait bir gemi, Haziran 2025'te Sanya kentini ziyaret etmişti.

Kaynak: Xinhua
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya’nın sevk yazısında dikkat çeken ayrıntılar 29

Sevk yazısında dikkat çeken detay! Sadece 1 gün önce…
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında tutuklama talep edildiğini öğrenen Fatma Betül Sayan Kaya gözyaşlarını tutamadı35

Savcılığın verdiği kararı öğrenince gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçe Tarfin'den Baskonia'ya dev fark

Fenerbahçe Tarfin'den rakibine dev fark
Üst üste yedinci galibiyet! Bournemouth durdurulamıyor

Bu takımı kim durdurabilecek?
Eda Taşpınar 94 yaşındaki anneannesiyle hamama girdi! Pozları dikkat çekti

94 yaşındaki anneannesiyle hamama girdi!
İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var

İstanbul'daki kiralık evi için para istemiyor ancak tek bir şartı var
Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter

Beşiktaş taraftarından yıldız futbolcusuna tepki: Artık yeter
Trump seçim hezimetinin faturasını Savunma Bakanı Hegseth'e kesti

Seçim hezimetinin faturası ağır olacak