Çin Sahil Güvenliği'ne ait Sandu gemisi, Malezya'nın Penang kentine ziyarete gitti

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SANYA, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait Sandu gemisi, Malezya'nın Penang kentine liman ziyareti gerçekleştirmek üzere perşembe günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sanya kentinden hareket etti.

Ziyaret çerçevesinde Çin ve Malezya sahil güvenlikleri arasındaki etkileşim ve işbirliğinin derinleştirilmesi, deniz kolluk görevlerinde koordinasyonun güçlendirilmesi ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarın ortaklaşa korunması amaçlanıyor.

Ziyaret süresince iki taraf, üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek ve denizde yürütülen kolluk faaliyetlerine ilişkin çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Çin ve Malezya sahil güvenlikleri üst üste ikinci yıl resmi temaslarda bulunuyor. Malezya Deniz Kolluk Kurumu'na ait bir gemi, Haziran 2025'te Sanya kentini ziyaret etmişti.

Kaynak: Xinhua