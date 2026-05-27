Haberler

Çin'de Fujian Sahil Güvenliği, Kinmen Yakınlarındaki Sularda Devriye Görevleri Gerçekleştirdi

Çin'de Fujian Sahil Güvenliği, Kinmen Yakınlarındaki Sularda Devriye Görevleri Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Fujian eyaletine bağlı sahil güvenlik birimi, Kinmen yakınlarındaki sularda yasal kolluk devriyesi gerçekleştirdi. Amaç, balıkçıların güvenliğini sağlamak ve bölgedeki deniz trafiğini düzenlemek.

BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin sahil güvenlik birimi çarşamba günü Kinmen yakınlarındaki sularda yasalara uygun şekilde kolluk devriye görevleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing, Fujian Sahil Güvenliği'nin Kinmen yakınlarındaki sularda kontrolünü ve yönetimini güçlendirmek amacıyla mayıs ayı başından bu yana bölgeye görev grupları sevk ettiğini söyledi.

Sözcü, devriye görevlerinin Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki Çinli balıkçıların can ve mal güvenliği ile meşru hak ve çıkarlarının korunmasında, ayrıca Xiamen ve Kinmen çevresindeki sularda seyrüsefer ve faaliyetlerin düzeninin sağlanmasında etkili olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor

Alarmları kurun: Yarın akşam tarihte bir ilk yaşanacak
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Sultan Abdülmecid'in şifa bulduğuna inanılan camide 100 yıllık kılıçla bayram hutbesi

100 yıllık kılıçla bayram hutbesi
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in 'keçi' paylaşımına dikkat çeken yorum

Sevgilisinin bu anlarına yorumu küfürlü oldu
Hakan Safi'nin 'İyi ki getirmişsiniz diyeceksiniz' dediği transfer ortaya çıktı

Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu
Kılıçdaroğlu'nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir

Kılıçdaroğlu'nun yeni planı CHP'deki krizi körükleyecek cinsten
Dere kenarında bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Dere kenarında bulundu! Her bir detayı kan donduran cinsten