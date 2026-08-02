Çin Sahil Güvenliği, Huangyan Dao adasının çevresindeki sularda tatbikat gerçekleştirdi

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, cumartesi günü Çin'in Huangyan Dao adası yakınlarındaki sularda, hakların korunmasına yönelik kolluk faaliyetlerinin yanı sıra söz konusu suların yönetim ve kontrolüne ilişkin tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Jiang, tatbikatların ziyaret, gemiye çıkma, arama ve el koyma, izinsiz girişlerin engellenmesi ve gemilerin çekilmesi gibi operasyonlara odaklandığını belirtti.

Huangyan Dao'nun Çin topraklarının asli bir parçası olduğunu vurgulayan Jiang, Huangyan Dao yakınlarındaki sularda hakların korunmasına yönelik kolluk faaliyetlerinin yanı sıra söz konusu suların yönetim ve kontrolüne ilişkin faaliyetlerini artıracaklarını ve Çin'in toprak bütünlüğü ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua