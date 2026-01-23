Haberler

Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'nde batan teknedeki 17 Filipinli balıkçıyı kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Çin Denizi'nde batan bir teknede bulunan 17 Filipinli balıkçı, Çin Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı. Kurtarma operasyonu devam ederken, 4 kişiyi bulma çalışmaları sürüyor.

Çin Sahil Güvenliğinin, Güney Çin Denizi'nde batan bir teknede bulunan 17 Filipinli balıkçıyı kurtardığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, sahil güvenlik birimleri, sabah saatlerinde Çinlilerin "Huangyan Adası" olarak adlandırdığı Scarborough Sığı'nın 55 deniz mili (yaklaşık 100 kilometre) açığında batmakta olan balıkçı teknesinden yardım çağrısı aldı.

İki sahil güvenlik gemisi yardım için bölgeye sevk edildi.

Ekipler tarafından 21 Filipinli personelin bulunduğu teknedeki 17 balıkçı kurtarıldı.

Kurtarma operasyonu kapsamında kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var

Dev şirkete şafak operasyonu! Kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu

Yıllardır şehir şehir arıyordu! Sonunda kardeşine verdiği sözü tuttu
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı

Tekme tokat döverken haykırmıştı! Komutanın kim olduğu anlaşıldı
Günler sonra ortaya çıkan görüntü! Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek

Dev finaldeki penaltı tartışmaları daha da alevlenecek
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı fark yerdik' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor