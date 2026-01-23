Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'nde batan teknedeki 17 Filipinli balıkçıyı kurtardı

Çin Sahil Güvenliğinin, Güney Çin Denizi'nde batan bir teknede bulunan 17 Filipinli balıkçıyı kurtardığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, sahil güvenlik birimleri, sabah saatlerinde Çinlilerin "Huangyan Adası" olarak adlandırdığı Scarborough Sığı'nın 55 deniz mili (yaklaşık 100 kilometre) açığında batmakta olan balıkçı teknesinden yardım çağrısı aldı.

İki sahil güvenlik gemisi yardım için bölgeye sevk edildi.

Ekipler tarafından 21 Filipinli personelin bulunduğu teknedeki 17 balıkçı kurtarıldı.

Kurtarma operasyonu kapsamında kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.