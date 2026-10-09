Çin Sahil Güvenliği, Filipinler'e ihlal ve provokasyona son verme uyarısı yaptı

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BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Filipinler tarafına ihlal, provokasyon ve asılsız iddialarına derhal son verme uyarısında bulundu.

Jiang perşembe günkü basın toplantısında, Filipinler Sahil Güvenliği'ne ait bir geminin Ren'ai Jiao yakınlarında karaya oturtulmuş gemiden bir yaralıyı tahliye etmesinin ardından Filipinler tarafının yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Jiang, Filipinler Sahil Güvenliği'ne ait 4409 numaralı geminin, bölgede yasadışı olarak karaya oturtulmuş haldeki gemiden bir yaralıyı tahliye etmek üzere Ren'ai Jiao yakınlarındaki sulara giriş yaptığını söyledi.

İnsani bir yaklaşımla Filipinler tarafının yaralıyı küçük bir botla nakletmesine derhal izin verdiklerini kaydeden Jiang, konuyu yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ele aldıklarını ve gerekli yardımı sağladıklarını belirtti.

Jiang, Filipinler tarafının konuya ilişkin açıklamalarının kamuoyunu yanıltma amacıyla gerçekleri hiçe sayıp çarpıttığını ifade etti.

Jiang, Çin'in Ren'ai Jiao da dahil olmak üzere Nansha Adaları ve bitişiğindeki sular üzerinde tartışmasız egemenliğe sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua