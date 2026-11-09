Çin Sahil Güvenliği, Doğu Çin Denizi'nde ihtilaflı adacıklar çevresinde devriye yaptı

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Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" olarak isimlendirdiği ihtilaflı adacıkların çevresinde sahil güvenlik devriyesi faaliyeti yaptığını bildirdi.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, devriye faaliyetinin, Çin'in yasal haklarını korumak üzere kanunlara uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Devriye faaliyetinin, adacıkları topraklarının parçası gören Japonya'nın tepkisini çekmesi bekleniyor.

Tokyo yönetimi, Çin Sahil Güvenliğinin daha önce yaptığı devriye faaliyetleri nedeniyle Çin'i diplomatik kanallardan protesto etmişti.

Doğu Çin Denizi anlaşmazlığı

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adacıklar, hem Tokyo hem de Pekin yönetimlerince tarihsel egemenlik alanı olarak görülüyor.

5 adacık ile 3 kayalıktan oluşan ada grubu, Çin'in doğu kıyısına 330 kilometre, Tayvan'a 170 kilometre ve Japonya'nın Ryukyu Adaları'na 410 kilometre mesafede yer alıyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare olan, yerleşime imkan vermeyen kayalıklarla kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor.

Kaynak: AA