Haberler

Çin Sahil Güvenliği: Diaoyu Dao Sularına İzinsiz Giren Japon Balıkçı Teknesini Uzaklaştırdık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, salı günü Çin'e ait Diaoyu Dao karasularına izinsiz giren Tsurumaru adlı Japon balıkçı teknesini uyarıp bölgeden uzaklaştırmak üzere gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Diaoyu Dao ve ona bağlı adaların Çin'in öz toprakları olduğunu ifade eden Jiang, Çin Sahil Güvenliği'ne ait gemilerin, operasyonlarını yasalara uygun şekilde yürüttüğünü belirtti.

Sözcü, "Japon tarafına ilgili sulardaki tüm hak ihlallerine ve provokatif eylemlerine derhal son verme çağrısı yapıyoruz" dedi.

Jiang, Diaoyu Dao çevresindeki sularda hak koruma ve kolluk operasyonları yürütmeye ve Çin'in egemenlik ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

