Çin, Rusya ve Moğolistan Liderleri Üçlü Zirve Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh ile salı günü sabah saatlerinde Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Üçlü Toplantı'da bir araya geldi.