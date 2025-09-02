Haberler

Çin, Rusya ve Moğolistan Liderleri Üçlü Zirve Gerçekleştirdi

Çin, Rusya ve Moğolistan Liderleri Üçlü Zirve Gerçekleştirdi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Beijing'de düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh ile salı günü sabah saatlerinde Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen Üçlü Toplantı'da bir araya geldi.

