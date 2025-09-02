Çin, Rus Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Getirdi

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, 15 Eylül 2025 ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında umuma mahsus pasaport sahibi Rus vatandaşları için deneme amaçlı vize muafiyeti politikası uygulama kararı aldıklarını söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında 30 günü aşmayan iş, turizm, akraba ve arkadaş ziyareti veya değişim amaçlı ziyaretleri ve transit geçişler için Çin'e gelen umuma mahsus pasaport sahibi Rus vatandaşlarının vizesiz olarak Çin'e giriş yapabileceklerini belirtti.

İki ülke arasındaki personel değişimlerinin kolaylaştırılmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Guo, ikili halklar arası ilişkilerin güçlendirilmesini desteklediğini ifade etti. Guo, "Daha fazla Rus dostumuzun Çin'i daha sık ziyaret etmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.