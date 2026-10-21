Çin, Raul Castro hakkında Florida'da çıkarılan yakalama kararına karşı çıktı

Çin, Raul Castro hakkında Florida'da çıkarılan yakalama kararına karşı çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Florida eyaletinde Raul Castro hakkında 19 Ekim'de çıkarılan tutuklama kararına karşı olduklarını bildirdi. Mao, Küba'nın egemenliğini korumasını desteklediklerini belirterek ABD'ye ablukasına derhal son verme çağrısında bulundu.
Çin, Küba lideri Raul Castro hakkında ABD'de yakalama kararı çıkarılmasına karşı olduğunu bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt verdi.
Küba'yı baskı altına almak için yasal tedbirlerin suistimal edilmesine karşı olduklarını ifade eden Sözcü Mao, Küba Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanı'nın söz konusu hamleyi kınadıkları yönündeki açıklamaları not ettiklerini belirtti.
Mao, Çin'in Küba'nın ulusal egemenliğini korumasını desteklediğini ve dış müdahaleye karşı çıktığını vurgulayarak, ABD'ye ülkeye yönelik ablukasına ve diğer zorlama ve baskılara derhal son verme, Küba halkının yaşama ve kalkınma hakkına müdahale etmeme çağrısında bulundu.
ABD'nin Florida Eyalet Başsavcılığı ve Florida Emniyet Müdürlüğü, 24 Şubat 1996'da uluslararası sularda silahsız iki "Brothers to the Rescue" sivil uçağın düşürülmesiyle bağlantılı olarak eski Küba Devlet Başkanı Raul Modesto Castro Ruz hakkında 19 Ekim'de tutuklama kararı çıkarmıştı.