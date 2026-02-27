Çin'den Pakistan ve Afganistan'a Ateşkes Çağrısı

BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pakistan ile Afganistan arasında çatışmaların tırmanmasından derin endişe duyduklarını belirterek, taraflara en kısa sürede ateşkes sağlama çağrısında bulundu.

Mao, cuma günü düzenlenen basın toplantısında Afganistan-Pakistan sınırında perşembe günü patlak veren çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çin'in gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Mao, Pakistan ve Afganistan'ın birbirinden ayrılmaz komşular olduğunu ve her iki ülkenin de Çin'in komşuları arasında yer aldığını söyledi.

Çatışmalarda yaşanan can kayıplarından büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Mao, son olayların önceki çatışmalara kıyasla daha şiddetli olduğunu ve gerilimin uzaması ya da tırmanmasının her iki taraf için daha fazla kayıp ve zarara yol açacağını vurguladı.

Çin'in terörizmin her türüne karşı mücadeleyi desteklediğini belirten Mao, taraflara itidal çağrısında bulunarak anlaşmazlıkların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Her iki tarafa da halklara büyük acılar yaşatmamak için en kısa sürede ateşkes sağlanma çağrısında bulunduklarını vurgulayan Mao, ateşkesin her iki ülkenin ve halklarının temel çıkarlarına hizmet ettiğini ve bölgesel barış ve istikrarın korunmasına olanak sağlayacağını ifade etti.

Çin'in kendi diplomatik kanalları aracılığıyla arabuluculuk çabaları yürüttüğünü belirten Mao, iki ülke arasındaki gerilimin azaltılması ve ilişkilerin iyileştirilmesi için yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Mao ayrıca Çin Dışişleri Bakanlığı ile Pakistan ve Afganistan'daki Çin büyükelçiliklerinin konu üzerinde aktif şekilde çalıştığını belirterek, her iki ülkeye Çinli personelin, projelerin ve kurumların güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunduklarını söyledi.

