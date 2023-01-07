Çin-Orta Asya Doğalgaz Boru Hattıyla 2022'de 43,2 Milyar Metreküp Doğalgaz Taşındı Güncel Haberler URUMQİ, 7 Ocak (Xinhua) -- PipeChina Batı Boru Hattı Şirketi, Çin-Orta Asya Doğalgaz Boru Hattı ile 2022 yılında Çin'e 43,2 milyar metreküp doğalgaz taşındığını söyledi. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Horgos kentinde bulunan ve Çin Petrol ve Gaz Boru Ağı Şirketi'ne (PipeChina) bağlı Batı Boru Hattı Şirketi'ne ait Horgos başlangıç kompresör İstasyonu'nun genel görünümü yer alıyor, 4 Şubat 2021. (Fotoğraf: Ding Lei/Xinhua) URUMQİ, 7 Ocak (Xinhua) -- PipeChina Batı Boru Hattı Şirketi, Çin-Orta Asya Doğalgaz Boru Hattı ile 2022 yılında Çin'e 43,2 milyar metreküp doğalgaz taşındığını söyledi. Şirketten verilen bilgiye göre boru hattı üzerinden halihazırda günde yaklaşık 100 milyon metreküp doğalgaz taşınıyor. 2009 yılında faaliyete geçen boru hattı, o tarihten geçtiğimizin yılın sonuna kadar toplam 423,2 milyar metreküp doğalgaz taşıdı. Şirket, hat üzerinden yapılan günlük maksimum doğalgaz taşıma hacminin 163 milyon metreküpü geçtiğini söyledi. Çin'in ilk sınır ötesi doğalgaz boru hattı olan Çin-Orta Asya Doğalgaz Boru Hattı, Türkmenistan-Özbekistan sınırından başlayıp Özbekistan ve Kazakistan'ı geçtikten sonra, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesinin Horgos kentinde Çin'in Batıdan Doğuya Doğalgaz Boru Hattı'na bağlanıyor. Boru hattı Çin'in 27 eyalet düzeyinde bölgesi ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yaşayan 500 milyondan fazla kişiye doğalgaz temin ediyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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