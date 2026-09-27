Haberler

Çin ordusu, Huangyan Dao'daki tatbikatı zorunlu adım olarak açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin ordusu, Huangyan Dao'daki tatbikatı zorunlu adım olarak açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ordusunun deniz ve hava birlikleri, Huangyan Dao çevresinde ortak tatbikat düzenledi. Komutanlık, tatbikatın bazı ülkelerin bölgesel barışı baltalayan eylemlerine karşı zorunlu adım olduğunu ve egemenlik haklarını korumaya yönelik yetenekleri test etmeyi amaçladığını açıkladı.

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı deniz ve hava birlikleri pazar günü Çin'in Huangyan Dao adası ile çevresindeki karasuları ve hava sahasında ortak bir eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada tatbikatın, bölgedeki bazı ülkelerin bölgesel barış ve istikrarı baltalayan eylemlerine karşı atılan zorunlu bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada tatbikatın, Çin'in egemenlik ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumaya yönelik muharebe yeteneklerini test etmeyi ve geliştirmeyi amaçladığı da kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 59 sitede yayınlandı.
Trabzon’da viraj faciası! Otomobil dereye uçtu, sürücü kurtarılamadı

Dereye uçan otomobilde can pazarı! Sürücü kurtarılamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya istedi, Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları New York'ta görüştü

Almanya istedi, iki ülkenin dışişleri bakanları masaya oturdu
Macaristan Başbakanı Magyar'a yumurtalı protesto! Şüpheli gözaltına alındı

Başbakana kürsüde şok saldırı! Verdiği tepki programa damga vurdu
Güney Afrika’da bara kanlı baskın! 17 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç saldırı! Cesetleri barın önüne böyle dizdiler
En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller belli oldu! Şaşırtan sıralama

En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller belli oldu
İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu! O anlar kamerada

İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti! Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı

AK Parti'nin kritik ismi istifa etti! Savcılık hemen düğmeye bastı
Almanya’da hapis kararı iddiası: Biran Damla Yılmaz sessizliğini bozdu

Estetik borcu ve hapis iddiasıyla gündeme gelmişti! Sessizliğini bozdu