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Çin: Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevi gerçekleştirdik

Çin: Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevi gerçekleştirdik
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı, deniz ve hava birliklerinin cuma gününden salı gününe kadar Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevi yaptığını açıkladı. Sözcü Zhai Shichen, Filipinler'in bölge dışı ülkelerle sözde ortak devriyeler düzenleyerek barışı bozduğunu belirtti ve Çin'in toprak egemenliğini ile denizcilik haklarını kararlılıkla koruyacağını vurguladı.

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Zhai Shichen, deniz ve hava birliklerinin cuma gününden salı gününe kadar Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevi gerçekleştirdiğini söyledi.

Zhai, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmak amacıyla bölge dışındaki ülkelerle birlikte sözde ortak devriyeler düzenlediğini ve bölgedeki barış ve istikrarı bozduğunu belirtti.

Sözcü, komutanlık kuvvetlerinin Çin'in toprak egemenliğini, denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını, bölgesel barış ve istikrarı da güçlü şekilde savunacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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