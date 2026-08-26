Çin: Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevi gerçekleştirdik

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Zhai Shichen, deniz ve hava birliklerinin cuma gününden salı gününe kadar Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevi gerçekleştirdiğini söyledi.

Zhai, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmak amacıyla bölge dışındaki ülkelerle birlikte sözde ortak devriyeler düzenlediğini ve bölgedeki barış ve istikrarı bozduğunu belirtti.

Sözcü, komutanlık kuvvetlerinin Çin'in toprak egemenliğini, denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını, bölgesel barış ve istikrarı da güçlü şekilde savunacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua