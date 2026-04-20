Çin: Nükleer Politikamız Dünyaya İstikrar ve Kesinlik Getiriyor

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'in izlediği nükleer politikanın dünyaya istikrar ve kesinlik kattığını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması Tarafları 11. Gözden Geçirme Konferansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, sundukları raporun, Çin'in nükleer politikasında öne çıkan yüksek sorumluluk ve şeffaflığı bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Savunma amaçlı bir nükleer strateji ve nükleer silahları "ilk kullanan taraf olmama" politikası izlediklerini, nükleer kapasitelerini ulusal güvenlik için gerekli olan asgari düzeyde tuttuklarını ve hiçbir ülkeyle silahlanma yarışına girme niyetinde olmadıklarını kaydeden Guo, bunun da dünyaya istikrar ve kesinlik kazandırdığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
