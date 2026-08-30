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Nepal'de Buzul Çökmesi Çin Sınır Kapısında 16 Can Aldı, 546 Kişi Kayıp

Nepal'de Buzul Çökmesi Çin Sınır Kapısında 16 Can Aldı, 546 Kişi Kayıp
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Nepal'in yüksek kesimlerinde bir buzulun çökmesiyle tetiklenen sel ve heyelanlar, Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Çin-Nepal sınır kapısını vurdu. Kurtarma ekipleri hızla müdahale ederken, yerel yetkililer cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 546 kişiden haber alınamadığını ve kayıplar arasında 23 ülkeden 261 yabancı uyruklu kişinin bulunduğunu açıkladı.

GYİRONG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in yüksek kesimlerinde bir buzulun çökerek sel ve heyelanları tetiklemesi sonucu, Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde bulunan Çin-Nepal sınır kapısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti, birçok kişiden ise haber alınamıyor.

Kurtarma ekipleri, heyelandan etkilenen sınır kapısına ulaşmak ve kayıp kişileri aramak için derhal kapsamlı bir müdahale başlattı.

Yerel yetkililerin bildirdiğine göre sınır kapısı bölgesinde, cumartesi günü saat 18.00 itibarıyla 16 kişi hayatını kaybetti, 546 kişiden ise hala haber alınamıyor. Haber alınamayan kişiler arasında 23 ülkeden toplam 261 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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