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Çin, Myanmar'a İkinci Parti Acil Yardım Gönderdi

Çin, Myanmar'a İkinci Parti Acil Yardım Gönderdi
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Çin hükümeti, Myanmar'daki acil ihtiyaçlar için gönderdiği ikinci parti yardım malzemelerini Yangon'a ulaştırdı. Yardımlar arasında çadırlar, battaniyeler ve gıda maddeleri bulunuyor.

YANGON, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından gönderilen ikinci parti acil insani yardım malzemeleri perşembe günü Myanmar'daki Yangon Uluslararası Havaalanı'na ulaştı.

800 çadır, 2.000 battaniye, 3.000 kutu bisküvi, 2.000 kutu maden suyu ve acil ihtiyaç duyulan çeşitli diğer malzemeleri içeren ikinci parti yardım malzemeleri Çin'den yola çıkan bir charter uçuşuyla Myanmar'ın Yangon kentine nakledildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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