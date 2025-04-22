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Çin, Myanmar'a Acil Yardım Malzemeleri Gönderdi

Çin, Myanmar'a Acil Yardım Malzemeleri Gönderdi
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Çin hükümeti, Myanmar'daki Yangon Uluslararası Havalimanı'na 8. parti acil insani yardım malzemelerini ulaştırdı. Yardım malzemeleri arasında tıbbi malzemeler ve enjeksiyonluk ilaçlar yer alıyor.

YANGON, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından gönderilen 8. parti acil insani yardım malzemesi Myanmar'daki Yangon Uluslararası Havalimanı'na ulaştı, 22 Nisan 2025.

Salı günü ulaşan yardım malzemeleri arasında 24.600 kemik plağı, 132.000 kemik vidası, 4.526 intramedüller çivi, 30 takım alet seti, 1 milyon şişe enjeksiyonluk sodyum penisilin, 400.000 şişe metronidazol tablet, 90.000 kutu sefradin kapsül, 300 kutu tıbbi dezenfektan tablet ve 2.000 varil tıbbi iyotlu pamuklu çubuk bulunuyor. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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