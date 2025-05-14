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Çin, Myanmar'a 14. Parti İnsani Yardım Gönderdi

Çin, Myanmar'a 14. Parti İnsani Yardım Gönderdi
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Çin hükümeti, 14 Mayıs 2025 tarihinde Myanmar'ın Yangon kentine, 28 Mart'ta yaşanan 7,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında 14. parti insani yardım malzemelerini teslim etti. Depremde yaklaşık 3.800 kişi hayatını kaybetti, 5.100'den fazla kişi yaralandı ve 85 kişi kayıp.

YANGON, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin hükümeti tarafından Myanmar'ın Yangon kentine gönderilen 14. parti insani yardım malzemeleri, 14 Mayıs 2025.

Çin hükümeti tarafından Myanmar'a gönderilen 14. parti acil insani yardım malzemesi çarşamba günü Myanmar'a teslim edildi.

Myanmar 28 Mart'ta 7,9 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Resmi verilere göre, 13 Mayıs itibarıyla depremde yaklaşık 3.800 kişi hayatını kaybederken, 5.100'den fazla kişi yaralandı. 85 kişiden ise hala haber alınamıyor. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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