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Çin Meteoroloji İdaresi, Champi Tayfunu için 4. seviye acil durumu devreye aldı

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Çin Meteoroloji İdaresi, Champi Tayfunu için 4. seviye acil durumu devreye aldı
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Çin Meteoroloji İdaresi, Champi Tayfunu'na hazırlık amacıyla 4. seviye acil durum müdahalesini devreye aldı. Taiwan açıklarına yaklaşan tayfunun ülkenin güneydoğu açıkları ile doğu kesiminde rüzgar ve yağışa yol açması bekleniyor.

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi, Champi Tayfunu'na hazırlık amacıyla 4. seviye acil durum müdahalesini devreye aldı.

Taiwan açıklarına yaklaşan tayfunun, ülkenin güneydoğu açıkları ile doğu kesiminde rüzgar ve yağışa yol açması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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