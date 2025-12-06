Haberler

Çin-Malezya Bahar Festivali Galası'nda İki Ülke Arasındaki Dostluk İlişkileri Vurgulandı

Güncelleme:
Çin ve Malezya arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla düzenlenen Bahar Festivali Galası, Putrajaya'da yapıldı. Etkinlikte sanatçılar ortak performans sergileyerek kültürel işbirliği fırsatlarını artırdı.

KUALA LUMPUR, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin- Malezya Bahar Festivali Galası, Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da düzenlendi. Etkinlikte iki ülke arasındaki güçlü dostluk ilişkisinin önemi vurgulandı.

Cuma günü gerçekleştirilen etkinliğe her iki ülkenin hükümet kurumları, kültür kuruluşları, dostluk dernekleri ve ticaret odalarından temsilciler katıldı.

Çin'in Malezya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Zheng Xuefang yaptığı konuşmada dost ve komşu iki ülke olarak ortak bir geleceğe sahip üst düzey stratejik bir Çin-Malezya topluluğu inşa etmek için birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Malezya Turizm, Sanat ve Kültür Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Mohd Yusri ise Malezyalı ve Çinli sanatçıların ortak performanslarının, çok kültürlü ve sanatsal işbirliği için daha fazla fırsatlar yarattığını kaydetti.

Etkinlikte, "24 Festival Davulu" adlı davul gösterisi, akrobasi ve halk şarkılarından oluşan bir dizi etkileyici performans sergilendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
