Çin Yüksek Halk Mahkemesi: Son Beş Yılda Siber Güvenlik Suçlarıyla İlgili 22.000 Kişiye Ceza Verildi

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin'deki mahkemeler son beş yılda siber güvenliği tehdit eden suçlarla ilgili 9.326 davada 22.000 kişiye ceza verdi. Bu, sonuçlandırılan dava sayısında önceki beş yıllık döneme göre yüzde 158,5 artışa tekabül ediyor.

Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin, Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden oturumuna pazartesi günü sunduğu rapora göre 2025 yılında siber suç faaliyetlerine yardım suçlarıyla ilgili 25.000 davada 38.000 kişiye ceza verildi. Bu, sonuçlandırılan dava sayısı açısından bir önceki yıla göre yüzde 62 düşüşe işaret ediyor.

Yüksek Halk Savcılığı da aynı gün sunulan çalışma raporunda, ülkedeki savcılıkların geçen yıl siber şiddet, çevrimiçi söylenti, çevrimiçi şantaj ve internette provokasyona karşı yasa uyarınca harekete geçerek internet üzerinden bu suçları işleyen 182.000 kişiyi kovuşturduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua