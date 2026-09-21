Haberler

Çin, Madagaskar'la ilk ortak operasyonda 50 dolandırıcılık şüphelisini teslim aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ve Madagaskar polisi, internet ve telefon dolandırıcılığı örgütlerine ait merkezlere ortak operasyon düzenledi. Antananarivo ve diğer bölgelerde gözaltına alınan şüphelilerin 50'si Çin'e iade edildi. Operasyon, iki ülkenin ilk ortak kanun koruma faaliyeti olarak bildirildi.

Çin polisinin, Doğu Afrika ülkesi Madagaskar polisi ile bu ülke üzerinden faaliyet yürüten internet ve telefon dolandırıcılığı örgütlerine ortak operasyon düzenlediği bildirildi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Madagaskar'ın başkenti Antananarivo ve diğer bölgelerde düzenlenen operasyonlarda, suç örgütlerine ait çok sayıda merkeze baskınlar yapıldığı belirtildi.

Baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin ilk etapta 50'sinin Çin'e iade edildiği aktarılan açıklamada, iki ülkenin bu alanda işbirliğini sürdüreceği ifade edildi.

Çin ve Madagaskar emniyet birimlerinin işbirliğinde gerçekleştirilen operasyonun, iki ülkenin birlikte düzenlediği ilk kanun koruma faaliyeti olduğu kaydedildi.

Çin, vatandaşlarını hedef alan sınır ötesi internet ve telefon dolandırıcılığı örgütleri ile mücadelede, daha önce aralarında Myanmar, Kamboçya, Tayland ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) olduğu 30'dan fazla ülke ile ortak operasyonlar düzenlemiş, bu operasyonlarda 20 binden fazla şüpheli Çin'e iade edilmişti.

Kaynak: AA
'Parası olan yapar' dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar

"Parası olan yapar" dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 şirketin yöneticilerinin mal varlığı donduruldu

9 şirket için kritik karar! Para ve mal varlığı hareketleri donduruldu
THY'de yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı

Türk Hava Yolları'nda yeni dönem! Onlarca yıllık yasak resmen kalktı
İspanya'da Sanchez'in eşi için kritik karar: Halk jürisi önünde yargılanacak

Ülke tarihine geçecek karar: Cezasını halk jürisi verecek
Bolu'da baba ile oğlunu öldürdüğü öne sürülen zanlı 38 gün sonra yakalandı! Silahı da yanındaydı

38 gündür ormanda saklanıyordu! Gece yarısı silahıyla yakalandı
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti

'Efsane başkan'dan acı haber
Karadeniz'de palamut bolluğu! Tanesi 75 liradan satılıyor, balıkçı “mazotu kurtaramıyoruz” diyor

Kasa kasa tutuluyor ama balıkçı dertli! İşte palamudun fiyatı
Kadınlar tuvaletindeki avizeye telefon koyan garsona indirimli ceza

Sapık garsona indirimli ceza