Çin, Madagaskar'la ilk ortak operasyonda 50 dolandırıcılık şüphelisini teslim aldı

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Çin polisinin, Doğu Afrika ülkesi Madagaskar polisi ile bu ülke üzerinden faaliyet yürüten internet ve telefon dolandırıcılığı örgütlerine ortak operasyon düzenlediği bildirildi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Madagaskar'ın başkenti Antananarivo ve diğer bölgelerde düzenlenen operasyonlarda, suç örgütlerine ait çok sayıda merkeze baskınlar yapıldığı belirtildi.

Baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin ilk etapta 50'sinin Çin'e iade edildiği aktarılan açıklamada, iki ülkenin bu alanda işbirliğini sürdüreceği ifade edildi.

Çin ve Madagaskar emniyet birimlerinin işbirliğinde gerçekleştirilen operasyonun, iki ülkenin birlikte düzenlediği ilk kanun koruma faaliyeti olduğu kaydedildi.

Çin, vatandaşlarını hedef alan sınır ötesi internet ve telefon dolandırıcılığı örgütleri ile mücadelede, daha önce aralarında Myanmar, Kamboçya, Tayland ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) olduğu 30'dan fazla ülke ile ortak operasyonlar düzenlemiş, bu operasyonlarda 20 binden fazla şüpheli Çin'e iade edilmişti.

Kaynak: AA