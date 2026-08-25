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Çin "Long March 6C" roketiyle 7 uydu fırlattı

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Çin, aralarında uydu üreticisi özel şirket GalaxySpace'in uzaktan algılama ve bulut bilişim işlevlerini entegre eden 2 uydusunun da olduğu 7 uyduyu uzaya gönderdi.

Çin, aralarında uydu üreticisi özel şirket GalaxySpace'in uzaktan algılama ve bulut bilişim işlevlerini entegre eden 2 uydusunun da olduğu 7 uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, uydular, "Long March 6C" roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle icra edilen 664. taşıma görevi oldu.

Fırlatılan uydular arasında Çinli özel şirket GalaxySpace'in geliştirdiği, Sentetik Açıklık Radarı (SAR) donanımlı, yüksek çözünürlüklü "Zhongke Sat-14" ve "Zhongke Sat-15" uyduları bulunuyor.

Uzaktan algılama işlevli uydular, içerdikleri bulut bilişim donanımları sayesinde yörüngede veri işleme kapasitesine sahip olacak. Bunun sel ve deprem gibi durumlarda tepki süresini hızlandıracağı ve geleneksel modellerdeki geniş bant ihtiyacını ciddi şekilde azaltacağı öngörülüyor.

GalaxySpace'in Tayland Jeo-Enformatik ve Uzay Teknolojisi Geliştirme Ajansı (GISTDA) için geliştirdiği "GISTDA Cube Sat-1" de fırlatılan uydular arasında yer aldı.

Şanghaylı öğretmen ve öğrencilerin Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) ortaklığında geliştirdiği mikro uydu "JAMX01" bu grupla fırlatıldı.

Kaynak: AA
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