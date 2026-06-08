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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuzey Kore'de

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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a ulaştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol Ju, Xi ve eşi Peng Liyuan'ı havalimanında karşıladı.

PYONGYANG, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, resmi ziyaret kapsamında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ( Kuzey Kore ) başkenti Pyongyang'a ulaştı.

Kuzey Kore lideri ve Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol Ju, Xi ve eşi Peng Liyuan'ı havalimanında karşıladı. Kim, uçaktan inen Xi'yi samimi bir şekilde selamladı.

Xi, ziyareti öncesinde Kuzey Kore'nin Rodong Sinmun gazetesinde pazartesi günü yayımlanan makalesinde, Kim Jong-un ile iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ele almak ve ikili ilişkilerin genel gelişimi konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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