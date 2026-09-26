Çin lideri Xi, ABD ziyareti sonrası Beijing'e döndü; eşi Peng Liyuan da aynı uçaktaydı

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BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD'ye düzenlediği devlet ziyaretini tamamlayarak cumartesi günü öğleden sonra başkent Beijing'e döndü.

Xi'nin heyetinde bulunan eşi Peng Liyuan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofisi Direktörü Cai Qi, Dışişleri Bakanı ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi ve Başbakan Yardımcısı ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi He Lifeng de aynı uçakla geri döndü.

Kaynak: Xinhua