Haberler

Yonhap: Çin Devlet Başkanı Şi, yakında Kuzey Kore'yi ziyaret edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore kaynakları, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yakında Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğini ve nükleer silahsızlanma görüşmelerinde arabuluculuk yapabileceğini iddia etti.

Güney Kore haber ajansı Yonhap, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yakın tarihte Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğini iddia etti.

Habere göre, Güney Kore hükümetinden üst düzey bir yetkili, "Devlet Başkanı Şi Cinping'in yakında Kuzey Kore'yi ziyaret edeceğine dair istihbarat edindik." ifadesini kullandı.

Bir başka hükümet yetkilisi de ziyaretin büyük ihtimalle bu ayın sonunda veya gelecek ayın başında yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Yetkili, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin geçen ay Pyongyang'a yaptığı ziyaretin ve Şi'nin korumaları ile protokol ekibinin yakın zamandaki temaslarının, bunun hazırlığı olduğunu öne sürdü.

Bir başka yetkili de Çin liderinin, Kuzey Kore ile ABD arasında nükleer silahsızlanma görüşmeleri için arabuluculuk önerisinde bulunabileceği iddiasını dile getirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un ocak ayında Pekin'e yaptığı ziyarette Çinli mevkidaşından arabuluculuk için yardım talep ettiğini aktaran yetkili, Şi'nin de bu isteğe olumlu yanıt verdiğini ileri sürdü.

Trump ve Putin'in Çin ziyaretlerinin ardından geldi

Pekin yönetiminin henüz duyurmadığı ziyarete ilişkin iddianın, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e yaptıkları peş peşe ziyaretlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı 13-15 Mayıs'ta, Rus lider ise 19-20 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.

Trump'ın ziyaretinde ABD ve Çin liderleri, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefinde hemfikir olduklarını belirtmiş, Putin'in ziyaretinde ise taraflar, yayınladıkları ortak açıklamada Kuzey Kore'ye yönelik diplomatik izolasyon ve ekonomik yaptırımlara karşı olduklarını vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Şarkıcı Mabel Matiz uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Mabel Matiz gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferle anılıyordu! Lucas Torreira o takımın maçında görüntülendi

Galatasaraylılara ''Eyvah'' dedirten görüntü
Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak

Taşma noktasına geldi! Uzun yıllar sonra bir ilk yaşanacak

Köpeğiyle yürüyen genç kadın kapağın kırılmasıyla kanalizasyona düştü

Köpeğiyle yürürken kabusu yaşadı
Düzce'de huzurevinde yangın

Düzce'de huzurevinde korkutan yangın! 53 kişi tahliye edildi
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

Önüne ne kattıysa yuttu, onlarca mahalle ve köy boşaltıldı
Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı

Korkulu rüyası kapıda bitince balkondan balkona atladı
Necati Ateş'ten Montella'ya olay tepki: Ne işi var kadroda?

Necati Ateş'ten Montella'ya olay tepki: Onun ne işi var kadroda?