Çin-Latin Amerika İnsan Hakları Toplantısı Sao Paulo'da Gerçekleşti

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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen 2. Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri İnsan Hakları Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, insan haklarının geliştirilmesi ve küresel yönetişime katkılar ele alındı. Toplantıya 130'dan fazla temsilci katıldı.

SAO PAULO, 27 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen 2. Çin- Latin Amerika ve Karayip Devletleri İnsan Hakları Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşma yapan Çin İnsan Hakları Çalışmaları Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Wang Yanwen, 25 Temmuz 2025.

Çin ile Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinden uzmanlar, cuma günü Sao Paulo'da düzenlenen toplantıda insan haklarının geliştirilmesi ve Çin-Latin Amerika'nın küresel yönetişime katkısı konularında görüşlerini paylaştı.

"Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Ortak Gelecek Topluluğu ve İnsan Haklarının Gelişimi" temalı 2. Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri İnsan Hakları Yuvarlak Masa Toplantısı, insan hakları alanında 130'dan fazla yetkili, uzman ve sosyal kuruluş, düşünce kuruluşu ve medya temsilcisini bir araya getirdi. (Fotoğraf: Paulo Lopes/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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