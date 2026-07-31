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Çin: Kuveyt, ülkedeki Çinli kurumların güvenliğini korumaya yönelik etkili önlemler almalı

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BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kuveyt makamlarına ülkedeki Çinli kurumların güvenliğini sağlamaya yönelik etkili önlemler alma çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kuveyt makamlarına ülkedeki Çinli kurumların güvenliğini sağlamaya yönelik etkili önlemler alma çağrısında bulundu.

Mao düzenlediği basın toplantısında, İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısında Çinli bir inşaat şirketinin isabet aldığı yönündeki haberleri değerlendirdi.

"Saldırıdan etkilenen Çin vatandaşı bulunmadığı teyit edildi" diyen Mao, Kuveyt'teki Çin vatandaşları ve kurumlarına risk farkındalığını artırma ve güvenlik önlemlerini güçlendirme uyarısında bulunduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
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