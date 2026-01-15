Haberler

Çin: Kutup Bölgelerinde İşbirliğini Teşvik İçin Tüm Taraflarla Çalışmaya Hazırız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, kutup bölgelerinin barış ve sürdürülebilir kalkınmasının önemine vurgu yaparak, bu alanda uluslararası işbirliğini teşvik etmek istediklerini belirtti. Mao, devam eden Antarktika keşif gezisinde diğer ülkelerle başarılı işbirlikleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, kutup bölgesi ile ilgili konulara ilişkin etkileşimi artırmak ve işbirliğini teşvik etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını belirterek, kutup bölgelerinin barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmasının tüm insanlığın ortak çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında, Çin'in an itibarıyla devam eden 42. Antarktika keşif gezisi sırasında yaşanan yürekleri ısıtan olaylar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Basında Çin'in keşif ekibinin, Rusya'nın araştırma istasyonlarından birindeki hasta bir personeli başarıyla kurtardığı, içinde bulunduğumuz hafta içerisinde de Çin'in araştırma buzkıran gemisi Xuelong'un, Yeni Zelanda'da erzak ikmali yaptığı sırada Güney Koreli araştırmacıların nakledilmesine yardımcı olduğu yönünde haberler yer almıştı.

Mao, Antarktika keşiflerine başlamalarından bu yana geçen 40 yıl boyunca karşılıklı yardımlaşma ruhunu her daim el üstünde tutup, uluslararası işbirliğine büyük önem vererek çeşitli şekillerde ortak araştırma faaliyetlerinde bulunduklarını ifade etti.

Mao, devam eden Antarktika keşif gezisine Tayland, Şili ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu 10'un üzerinde ülke ve bölgeden araştırmacıların katıldığını belirtti.

Arktik Konseyi'ne katıldıklarını, Çin-İskandinav Kuzey Kutup Bölgesi işbirliği sempozyumuna ev sahipliği yaptıklarını ve Kuzey Buz Denizi'nde bilimsel keşif gezileri düzenlediklerini kaydeden Mao, böylelikle Kuzey Kutup Bölgesi ile ilgili diyalog ve işbirliği platformları sağladıklarını ve araştırma sonuçlarını uluslararası toplumla paylaştıklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi

A Milli Takımımız'da yılın golü seçilen gol
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle