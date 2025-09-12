Haberler

Çin, Kore Savaşı'nda Hayatını Kaybeden Askerlerini Anma Töreni Düzenledi

Güncelleme:
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri, Kore Savaşı sırasında hayatını kaybeden Çin Halk Gönüllüleri askerlerinin naaşlarını taşıyan Y-20 nakliye uçağı ve J-20 savaş uçakları ile Shenyang'da görüntülendi. 30 asker, Güney Kore'den döndü.

SHENYANG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Gönüllüleri askerlerinin naaşını taşıyan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait Y-20 nakliye uçağı ve ona eşlik eden dört adet J-20 savaş uçağı, ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da görüntülendi, 12 Eylül 2025.

ABD Saldırganlığına Direnme ve Kore'ye Yardım Savaşı (1950-1953) sırasında hayatını kaybeden 30 Çin Halk Gönüllüleri askerinin naaşı cuma günü Güney Kore'den Çin'e getirildi. (Fotoğraf: Pan Yulong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
