Çin, Kırgızistan'ın ikinci büyük şehri Oş'ta yeniden başkonsolosluk açtı
Çin, Kırgızistan'ın ikinci büyük şehri Oş'ta yeniden başkonsolosluk açtı.
ÇOLPON- Çin, Kırgızistan'ın ikinci büyük şehri Oş'ta yeniden başkonsolosluk açtı.
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, ülkeye resmi ziyarette bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Çolpon-Ata şehrinde bir araya geldi.
Bakanların görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kırgızistan'a resmi ziyareti ve diplomatik temsilciliğin faaliyetleri ele alındı.
Görüşmenin ardından bakanlar Çin Halk Cumhuriyeti'nin Oş'taki Başkonsolosluğunun faaliyetlerine yeniden başlamasına ilişkin düzenlenen törene katıldı.
Ayrıca, Kırgızistan'ın uluslararası ticari ve devletler arası anlaşmazlıkları çatışmasız çözmesini sağlayacak Çin öncülüğündeki Uluslararası Arabuluculuk Örgütü Kuruluş Sözleşmesi imzalandı.