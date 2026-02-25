Çin'de Fujian Sahil Güvenliği, Kinmen Yakınlarındaki Sularda Rutin Devriye Görevleri Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin sahil güvenlik birimi çarşamba günü Kinmen yakınlarındaki sularda yasalara uygun şekilde rutin kolluk devriye görevleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing, Fujian Sahil Güvenliği gemi görev güçlerinin, Kinmen yakınlarındaki sularda kontrolünü güçlendirmek amacıyla şubat başından bu yana söz konusu sularda kolluk devriyelerini artırdığını söyledi.

Zhu, devriye görevlerinin, Taiwan bölgesinden gelenler de dahil olmak üzere balıkçılık sektöründeki Çinlilerin canları, malları ve meşru hak ve çıkarlarını korumada ve Xiamen and Kinmen çevresindeki sularında navigasyon ve operasyon düzenini sağlamada etkili olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua