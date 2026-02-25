Haberler

Çin'de Fujian Sahil Güvenliği, Kinmen Yakınlarındaki Sularda Rutin Devriye Görevleri Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Çin'in Fujian eyaletinin sahil güvenlik birimi, Kinmen yakınlarındaki sularda yasalara uygun olarak rutin devriye görevlerine devam ediyor. Güvenlik güçleri, bölgedeki balıkçılık sektöründeki Çinlilerin haklarını koruma amaçlı devriye sayısını artırdı.

BEİJİNG, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin sahil güvenlik birimi çarşamba günü Kinmen yakınlarındaki sularda yasalara uygun şekilde rutin kolluk devriye görevleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği Doğu Çin Denizi Bürosu Sözcüsü Zhu Anqing, Fujian Sahil Güvenliği gemi görev güçlerinin, Kinmen yakınlarındaki sularda kontrolünü güçlendirmek amacıyla şubat başından bu yana söz konusu sularda kolluk devriyelerini artırdığını söyledi.

Zhu, devriye görevlerinin, Taiwan bölgesinden gelenler de dahil olmak üzere balıkçılık sektöründeki Çinlilerin canları, malları ve meşru hak ve çıkarlarını korumada ve Xiamen and Kinmen çevresindeki sularında navigasyon ve operasyon düzenini sağlamada etkili olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
