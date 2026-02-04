Haberler

Çin: Japonya Barışçıl Kalkınma İlkesine Bağlı Kalmalı

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın militarist geçmişiyle yüzleşmesini ve barışçıl kalkınmaya bağlı kalmasını istedi. Bakanlık sözcüsü, Japonya'nın anayasa değişikliği çağrısının uluslararası toplum tarafından dikkatle izlendiğini ifade etti.

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'ya saldırganlık geçmişiyle yüzleşmesi ve barışçıl kalkınma ilkesine bağlı kalması çağrısında bulundu.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin kısa süre önce Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin açıkça tanınmasına yönelik anayasa değişikliğine çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lin, "2. Dünya Savaşı sırasında Japon militarizmi bölgeye ve dünyaya derin acılar yaşatmıştır" ifadelerini kullandı.

Kahire Deklarasyonu, Potsdam Bildirisi ve Japonya'nın Teslim Belgesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk açısından bağlayıcı nitelik taşıyan bir dizi belgenin, yenilmiş bir ülke olarak Japonya'ya yüklenen yükümlülükleri açıkça ortaya koyduğunu belirten Lin, söz konusu belgelerin aynı zamanda Japonya'nın uluslararası topluma yeniden dönüşünün siyasi ve hukuki temelini oluşturduğunu da vurguladı.

Lin, "Bu nedenle Japonya'nın anayasa değişikliği uluslararası toplum ve Asya'daki komşuları tarafından yakından izleniyor" ifadelerini kullandı.

Lin, Japonya'yı savaşa karşı çıkan ve barış çağrısı yapan halkının sesine kulak vermeye, barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalmaya ve somut eylemlerle Asya'daki komşularının ve uluslararası toplumun güvenini kazanmaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
