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Çin: Japonya'nın ulusal istihbarat bürosu kurması, güvenlik politikalarında bir başka olumsuz adım

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BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın ulusal bir istihbarat bürosu kurmasını, ülkenin iç ve dış güvenlik politikalarında attığı başka bir olumsuz adım diye nitelendirdi.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın ulusal bir istihbarat bürosu kurmasını, ülkenin iç ve dış güvenlik politikalarında attığı başka bir olumsuz adım diye nitelendirdi.

Mao cuma günkü basın toplantısında, Japonya'da Ulusal İstihbarat Konseyi'nin ilk toplantısının yapılması ve aynı gün konseyin sekreteryası olarak görev yapacak Ulusal İstihbarat Bürosu'nun faaliyete geçirilmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Japonya'nın istihbarat teşkilatlarının, tarih boyunca ülkenin militarizm anlayışını tamamen benimsemesine ve saldırı savaşları başlatmasına zemin hazırladığını belirten Mao, bunun Japonya'nın Asya'daki komşularına ve kendi halkına karşı birçok suç işlemesine yol açtığını ifade etti.

Japonya'nın son zamanlarda sözde "ulusal güvenlik" ve "dış tehditler" bahanesiyle yeniden militarize olma sürecini hızlandırdığını kaydeden Mao, bu durumun bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini ve uluslararası toplumda büyük endişelere yol açtığını vurguladı.

Sözcü, Japon politikacılara tarihten derin dersler çıkarma ve ülkenin güvenlik politikaları konusunda azami dikkatle hareket etme çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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