Çin: Japonya'nın, Çin'in Savunma Harcamaları Hakkında Yorum Yapma Hakkı Bulunmuyor

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, saldırganlık geçmişine sahip Japonya'nın, Çin'in savunma harcamaları hakkında yorumda bulunma hakkı olmadığını söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro'nun, Çin'in askeri harcamalarına yönelik yaptığı açıklamalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Guo, "Japon tarafı, Çin'in meşru savunma gelişimi hakkında asılsız ve yanlış suçlamalarda bulunmuştur. Bu kabul edilemez eylem, oldukça utanç vericidir" dedi.

Çin'in büyük ülkeler arasında barış ve güvenlik konusundaki en iyi sicile sahip olduğunu kaydeden Guo, Çin'in savunma harcamalarındaki artışın meşru ve yasal olduğunu söyledi. Guo, Çin'in güvenliğe ilişkin zorlukları ele alması, meşru ulusal çıkarlarını koruması ve büyük bir ülke olarak uluslararası sorumluluk ve yükümlülüklerini daha iyi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Guo, kötü bir saldırganlık siciline sahip olan Japon tarafının, bu tür sorumsuz açıklamalar yapma hakkına sahip olmadığını ifade etti.

Guo, korkunç ve dile getirilmeyen bir saldırganlık geçmişine sahip Japonya'nın askeri konulardaki ve güvenlik konularındaki hamlelerinin, Asya'daki komşuları ve uluslararası toplum tarafından yakından izlendiğini belirtti. Guo, 2025 mali yılında Japonya'nın kişi başına savunma harcamalarının, Çin'e kıyasla üç kat, savunma personeli başına harcamalarınınsa iki kattan da fazla olduğunu ifade etti.

Guo, Japonya'nın son yıllarda güvenlik ve savunma politikalarını revizyondan geçirdiğini ve 13 yıl art arda artışın yaşandığı savunma bütçesinde ise son 5 yılda yaklaşık yüzde 60 artış kaydettiğini belirtti. Guo, toplu öz savunma hakkının kullanılmasına yönelik kısıtlamaları hafifleten Japonya'nın, sözde "düşman üslerini vurma kabiliyeti" geliştirdiğini, silah ihracatı ilkelerini revize ettiğini, genişletilmiş caydırıcılık konusunda işbirliğini güçlendirdiğini ve üç nükleer karşıtı ilkesini revize etmeye çalıştığını da söyledi.

Guo, münhasıran savunma odaklı olma ilkesini ve pasif savunma stratejisini el üstünde tuttuğunu iddia eden Japonya'nın, aslında yenilmiş ülke olarak Kahire Deklarasyonu ve Potsdam Bildirisi'nde açıkça belirtilen yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve anayasasında verdiği taahhütlere aykırı davrandığını vurguladı.

Guo, "Askeri gücünde artışa giden kim? Başka ülkelerin içişlerine zorla müdahale etmeye ve onların temel çıkarlarına meydan okumaya çalışan kim? Bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden kim? Gerçekler herkesin görebileceği kadar açıktır" dedi.

Japonya'nın giderek daha hızlı şekilde sürdürdüğü yeniden silahlanma girişimlerinin, bir kez daha bu ülkenin nereye gittiği konusunda soru işaretleri yaratacağına dikkat çeken Guo, barış yanlısı tüm ülkelerin yüksek alarm durumunda olması, Japon militarizmini yeniden canlandırabilecek her türlü tehlikeli hamleyi kararlılıkla engellemesi ve 2. Dünya Savaşı'nda zor kazanılan zaferin sonuçlarını ortaklaşa savunması gerektiğini vurguladı.