Çin, Japonya'dan Tarihi Suçlarla Yüzleşmesini İstedi

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hong Lei, Japonya'ya tarihle dürüst şekilde yüzleşme, işlediği saldırganlık suçları üzerinde düşünme, militarizmle ilişkisini net şekilde koparma ve doğru yol alan barışçıl kalkınma ve iyi komşuluk ilişkileri yolunda ilerleme çağrısı yaptı.

Hong, perşembe günü Zafer Günü anma törenleri hakkında düzenlediği basın toplantısında Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine yönelik Japonya'nın olumsuz tutumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hong, tarih konusunda doğru bir algı geliştirmenin ve doğru bir tutum sergilemenin, Japonya'nın vicdanıyla hareket edip barışçıl kalkınma taahhüdüne sadık kalıp kalmadığını ölçen bir kriter işlevi gördüğünü söyledi.

Hong, Japonya'da her zaman ülkenin saldırgan politikasını inkar edip haklı çıkarmaya, tarihi çarpıtmaya ve hatta 2. Dünya Savaşı'ndaki savaş suçlularının mahkumiyetini değiştirmeye çalışan bazı güçler olduğunu dile getirdi. Hong, bu tür eylemlerin 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzene, insan vicdanına ve barışı seven herkese meydan okumak anlamına geldiğini vurguladı.

Hong, gelecek hafta Beijing'de düzenlenecek Zafer Günü kutlamalarına 26 yabancı ülke liderinin katılacağını belirtti.