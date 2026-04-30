Çin: Japonya, Çin'de Terk Ettiği Kimyasal Silahları Temizleme Sürecini Hızlandırmalı

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'dan terk edilmiş kimyasal silahların imha sürecini hızlandırmasını bir kez daha talep ettiklerini belirterek, bu konunun kesinlikle Japonya'nın sorumluluğunda olduğunu söyledi. Lin, bu kapsamda Çin halkına temiz vatanlarının geri verilmesi ve kimyasal silahlardan arındırılmış bir dünya hedefinin önündeki en büyük engelin ortadan kaldırılması taleplerini de yineledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında, aynı güne denk gelen, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinin 29. yıldönümü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "Japonya'nın Çin'deki terk edilmiş durumdaki kimyasal silahları, Japon militaristlerin Çin'e karşı yürüttüğü savaş sırasında işlenen en ağır suçlardan biridir. Bu kimyasal silahlar, etkili oldukları bölgelerde günümüzde dahi hem Çin halkının sağlık ve güvenliği hem de çevre için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kimyasal silahların tamamen imha edilmesinin, Japonya'nın uluslararası yükümlülüğü olduğunu vurgulayan Lin, defaatle Japonya'ya Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin hükümleri ve iki hükümet arasında imzalanan konuyla ilgili mutabakat zaptları uyarınca, bu silahları daha fazla gecikme olmaksızın tamamen ve eksiksiz şekilde imha etme çağrısı yaptıklarını belirtti.

Lin, "Bu tehlikeli kimyasal silahların imha edilmesi kesinlikle Japonya'nın sorumluluğundadır. Japonya'dan tarihsel ve güncel sorumluluklarını ciddiyetle üstlenmesini, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini, gömü yerlerine ilişkin bilgileri tüm ayrıntılarıyla paylaşmasını ve süreci hızlandırmak, Çin halkının yaşam ortamının yeniden güvenli bir hale gelmesini sağlamak ve kimyasal silahlardan arındırılmış dünyaya giden yoldaki engelleri ortadan kaldırmak üzere daha fazla kaynak ayırmasını bir kez daha talep ediyoruz" dedi.

