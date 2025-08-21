Çin, Japon Saldırganlığına Direnişin 80. Yıldönümünü Kutlayacak

Çin, Japon Saldırganlığına Direnişin 80. Yıldönümünü Kutlayacak
Çin'in başkenti Beijing'de, Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Askeri geçit töreni için hazırlıklar hızla devam ediyor.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü, Çin'in başkenti Beijing'deki Tian'anmen Meydanı'nda kutlanacak.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ortak askeri bandosu üyeleri, 3 Eylül'de düzenlenecek olan Zafer Günü askeri geçit töreni kapsamında hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

