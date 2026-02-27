Haberler

Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına güvenlik uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Orta Doğu'da artan güvenlik riskleri nedeniyle İsrail'deki vatandaşlarını gelişmeleri izlemeleri ve güvenlik uyarılarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Vatandaşların yüksek teyakkuzda olmaları ve güvenlik önlemlerini artırmaları gerektiği vurgulandı.

Çin, Orta Doğu'da güvenlik risklerinin artması nedeniyle İsrail'deki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı.

Çin'in İsrail'deki Büyükelçiliğinin yayımladığı uyarıda, Orta Doğu'da artan güvenlik riskleri karşısında bu ülkedeki Çin vatandaşlarının gelişmeleri izlemeleri ve İsrail hükümetinin yayımladığı güvenlik uyarılarına dikkat etmeleri tavsiye edildi.

Vatandaşların yüksek teyakkuzda olmaları, güvenlik önlemlerini ve acil durum hazırlıklarını artırmaları istenen uyarıda, gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları, etraflarındaki bomba sığınağı tesislerinin yerlerinden ve sığınak güzergahlarından haberdar olmaları, can ve mal güvenliklerini sağlamaları gerektiği vurgulandı.

Halen İsrail genelinde seyahat riskinin yüksek risk ifade eden "turuncu" seviyede olduğu hatırlatılan uyarıda, ülkenin kuzey sınırı ve Gazze'nin yakınındaki bölgelerde (Nahariya'nın kuzeyi, Taberiye Gölü'nün kuzeyi ve doğusu, Aşkelon'un güneyi ve Netivot'un batısının) seyahat riskinin aşırı yüksek riski ifade eden "kırmızı seviyede" olduğuna dikkat çekilerek, Çin vatandaşlarının yakın gelecekte buralara seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği belirtildi.

Uyarıda halen kırmızı riskli bölgelerde bulunan vatandaşların ve kuruluşların en kısa zamanda güvenli yerlere gitmeleri, hassas kurum ve tesislere yakın bulunmaktan kaçınmaları istendi.

Çin'in İran'daki Büyükelçiliği, gün içinde İran'daki vatandaşlarına dış güvenlik risklerinin arttığı gerekçesiyle ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Fener taraftarının Nottingham Forest'ın stadına verdiği zarara bakın

Yorumu size bırakıyoruz!
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı