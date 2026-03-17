Çin: İran, Ürdün, Lübnan ve Irak'a Acil İnsani Yardım Sağlayacağız

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yerel halkın karşı karşıya olduğu insani sıkıntıları hafifletmek amacıyla İran, Ürdün, Lübnan ve Irak'a acil insani yardım sağlayacaklarını bildirdi.

Lin salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Devam eden çatışma, İran ve bölgedeki diğer ülkelerin halkları üzerinde son derece ağır insani felaketlere yol açtı. Çin, ilgili ülkelerdeki halklarla derin bir empati kuruyor. Kalbimiz onlarla birlikte" dedi.

Lin ayrıca barış ve ateşkesi teşvik etmek, bölgesel barış ve istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesini kolaylaştırmak ve insani krizin yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

