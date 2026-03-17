Çin: İran, Ürdün, Lübnan ve Irak'a Acil İnsani Yardım Sağlayacağız

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran, Ürdün, Lübnan ve Irak'a insani yardım sağlayacağını duyurdu. Bakanlık, bölgedeki krizlerin insani felaketlere yol açtığını belirtti ve barış çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, yerel halkın karşı karşıya olduğu insani sıkıntıları hafifletmek amacıyla İran, Ürdün, Lübnan ve Irak'a acil insani yardım sağlayacaklarını bildirdi.

Lin salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Devam eden çatışma, İran ve bölgedeki diğer ülkelerin halkları üzerinde son derece ağır insani felaketlere yol açtı. Çin, ilgili ülkelerdeki halklarla derin bir empati kuruyor. Kalbimiz onlarla birlikte" dedi.

Lin ayrıca barış ve ateşkesi teşvik etmek, bölgesel barış ve istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesini kolaylaştırmak ve insani krizin yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, 'Vali Gül' iddiasından 180 derece döndü

Davada 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Trump'ın 'Küba'yı alma onuru benim olacak' mesajına Rusya'dan jet yanıt

İki süper gücü karşı karşıya getiren ülke! Trump'a tarihi rest geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, 'Vali Gül' iddiasından 180 derece döndü

Davada 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
Öldürülen taksicinin katil zanlısıyla araç içi görüntüsü ortaya çıktı

Katil kamerada!
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! İki kritik isim itirafçı oldu

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! İki isim itirafçı oldu