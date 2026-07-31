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Çin: İran'a füze tedarik edeceğimiz yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor

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BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İran'a 400 adet karadan havaya füze tedarik etmeyi planladıklarına dair basında yer alan iddiaların doğru olmadığını ve gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İran'a 400 adet karadan havaya füze tedarik etmeyi planladıklarına dair basında yer alan iddiaların doğru olmadığını ve gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Mao perşembe günkü basın toplantısında, Çin'in ilgili konulardaki tutumunu birçok kez açık şekilde dile getirdiğini belirterek, her zaman barışın korunması ve çatışmaların sona erdirilmesi yönünde çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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