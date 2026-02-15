Haberler

Çin, İngiltere ve Kanada'ya tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak

Güncelleme:
Çin, Kovid-19 sonrası yurt dışından seyahatleri artırmak amacıyla başlattığı vize muafiyeti programına İngiltere ve Kanada'yı dahil ediyor. 17 Şubat'tan itibaren vatandaşlar, 30 gün boyunca vizesiz seyahat edebilecek.

Çin, Kovid-19 salgını sonrası yurt dışından seyahatleri artırmak üzere 2023'te başlattığı tek taraflı vize muafiyeti programına İngiltere ve Kanada'yı da dahil edeceğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere ve Kanada vatandaşları, 17 Şubat'tan itibaren, 30 günü aşmamak kaydıyla Çin'e vizesiz seyahat edebilecek.

Kovid-19 salgınıyla kesilen yurt dışından seyahatleri canlandırmayı amaçlayan Çin, çok sayıda ülkenin vatandaşlarına kısa süreli seyahatlerde vize muafiyeti ve vizesiz geçiş düzenlemeleri yaparak teşvik edici adımlar atmıştı.

Pekin yönetimi, Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programının süresini 30 güne yükseltirken, programa dahil edilen ülkelerin sayısını 47'ye çıkarmıştı. 55 ülkenin vatandaşlarına ise 10 güne kadar vizesiz geçiş imkanı sağlanmıştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, geçen ay Çin'e yaptıkları ayrı ziyaretlerde ülkelerinin vize muafiyeti programına dahil edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
