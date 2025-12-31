Çin Büyükelçiliği: İngiltere'nin Taiwan Hakkındaki Yanlış Açıklamalarını Kınıyoruz

LONDRA, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'in İngiltere Büyükelçiliği, İngiliz tarafının Çin'in Taiwan bölgesiyle ilgili açıklamalarını "şiddetle kınadığını" ve "kesinlikle reddettiğini" belirtti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatların ardından, İngiltere Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada "ihtiyatlı davranılması ve barış ve istikrarı tehlikeye atabilecek başka eylemlerin önlenmesi" çağrısında bulunmuştu.

Çin Büyükelçiliği salı gecesi yaptığı açıklamada, bu sözleri "hatalı" ve "gerçekleri çarpıtan, hakikati manipüle eden" ifadeler olarak nitelendirdi.

"Taiwan, Çin'in bir parçasıdır ve Taiwan konusu Çin'in iç meselesidir" diyen Çin Büyükelçiliği sözcüsü, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun düzenlediği tatbikatların, Taiwan ayrılıkçı güçlerine yönelik bir cezai ve caydırıcı eylem, dış müdahaleye karşı sert bir uyarı ve Çin'in ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğünü korumak için gerekli bir adım olduğunu vurguladı.

"Hiçbir ülke bu konuda sorumsuzca yorumlarda bulunma hakkına sahip değildir" diyen sözcü, Çin'in İngiliz hükümetinden "tek Çin ilkesine samimiyetle saygı duymasını ve Çin'e olan taahhüdünü yerine getirmesini, Çin'in iç işlerine müdahale eden, Taiwan'daki ayrılıkçı güçleri cesaretlendiren ve Taiwan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı bozan her türlü eylemden kaçınmasını" talep ettiğini belirtti.